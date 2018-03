PESCARA VECCHIA: PRESENTATO IL LOGO DEL CONSORZIO: «MODELLO DI MOVIDA SANA»

COMMERCIO. PESCARA. Si è svolta in mattinata la conferenza stampa di presentazione del logo degli operatori del Consorzio Pescara Vecchia. «Con gli imprenditori di questa parte storica di città è nato un percorso per rigenerare la vocazione della zona – ha illustrato l'assessore al Commercio Giacomo Cuzzi - che deve essere attenta a mantenere il livello vocativo elevato, perché la qualità del servizio e dell'offerta diventi attrattore di una modiva bella, sana e capace di rappresentare città e territorio». «Il Consorzio Pescara Vecchia è la somma di tutta una serie di iniziative sfociate nel logo che presentiamo oggi – aggiunge Cristian Summa, presidente – Ad oggi sono 40 gli operatori che hanno deciso di impegnarsi a rispettare le regole che ci siamo dati e la concessione del logo è protempore per chi fa parte del Consorzio, in quanto il logo certifica l'adesione a tali regole e chi non le rispetta può vedersi revocare il logo. Abbiamo scelto di procedere secondo questa via perché vogliamo farci portatori di un divertimento sano e di qualità: bisogna servire bevande secondo le regole e cucinare cose buone».

Il logo rappresenta anche una determinazione geografica che è compresa fra Corso Manthonè, via delle Caserme, piazza Unione, piazza Garibaldi e via Flaiano. Dentro tali confini c'è un ticket per gli operatori che si impegnano a mantenere determinati prezzi a cockail, birre e “cicchetti” e a rispettare tutte le regole di somministrazione.