WORKSHOP FOTOGRAFICO AD ORTONA, APERTE LE ISCRIZIONI

FOTOGRAFIA. ORTONA. Il 10, 11 e 12 ottobre Michele Palazzi ad Ortona per un workshop a numero chiuso promosse dall’associazione “A passo d’uomo Asd e Aps”, impegnata da mesi nella promozione di una serie di eventi culturali mirati alla conoscenza e alla tutela del territorio. L’associazione, che comprende al suo interno una sezione fotografica (fotOrtona), ha tra i suoi obiettivi quello di stimolare, attraverso la forza dell’immagine, gli appassionati di questa disciplina, e non solo, ad un diverso modo di vedere il quotidiano, cercando di andare al di là del semplice guardare o dell’immagine stereotipata. Per fare questo ci si avvarrà della competenza di grandi professionisti che hanno fatto della fotografia uno strumento valido per dare vita a visioni personali e mai banali di ciò che ci circonda. Le iniziative promosse comprendono tre workshop, a numero chiuso, (max 15 partecipanti) con nomi di prestigio. Il primo appuntamento è con Michele Palazzi, giovane fotografo romano, classe 1984, (fotografo Contrasto). L'evento si compone di tre giornate: la prima, venerdì 10 ottobre, alle 21.30, alla Sala Eden, in corso Garibaldi 1, prevede un seminario gratuito, aperto a tutti, professionisti e non, dove la personale esperienza del fotografo sarà affrontata attraverso la proiezione del suo lavoro e la testimonianza del proprio vissuto. La seconda giornata consisterà nel vero e proprio workshop dove i 15 partecipanti con Palazzi affronteranno, sul campo, il tema del racconto fotografico, riflettendo su come strutturare un progetto fotografico e come dar forma alla propria visione delle situazioni da ritrarre. Nella terza giornata, quella conclusiva, i partecipanti saranno impegnati nel post-produrre e mettere in sequenza le foto scattate in precedenza, per formare un piccolo reportage fotografico di chiara lettura in cui far emergere anche il proprio tratto personale. Per iscriversi contattare, entro il 3/10/2014, fotortona@gmail.com oppure telefonare al 320 3277455 (Ruperto Polleggioni | referente degli eventi Ortona FIIT)