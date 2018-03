ALLA PRETURO GEST, IL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO

L’AQUILA. Su proposta dell'Assessore allo Sport, Emanuela Iorio, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento all'Associazione Preturo Gest, del campo sportivo di Preturo.

«Il campo sportivo di Preturo – ha dichiarato l'Assessore Iorio – costituisce un importante centro di aggregazione per i cittadini residenti nella zona ovest della Città, oltre che per le due locali squadre di calcio, la S.S. Preturo e la A.C. Preturo che, lo scorso aprile, hanno costituito l'Associazione Preturo Gest proprio allo scopo di gestire l'impianto sportivo e di svolgere, all'interno dello stesso, attività non solo sportive ma anche ricreative e culturali. L'Associazione, inoltre, ha dato disponibilità a farsi carico della manutenzione straordinaria dell'impianto, cosa che, normalmente è a carico del soggetto proprietario del bene in concessione, vale a dire il Comune che, in sostanza, per il periodo di gestione dell'Associazione, non sarà tenuto a nessun esborso».

Nove anni, la durata della concessione dell'impianto alla Preturo Gest.