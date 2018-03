CENTRO ANTIVIOLENZA AVEZZANO, 140 PERSONE AIUTATE DAL 2011 AL 2013

CROCE ROSSA. AVEZZANO. Ben 357 contatti e 140 assistiti dal 2011 al 2013. Questi sono i dati del centro antiviolenza della Croce Rossa Italiana comitato locale di Avezzano. Dal 2011 al 2012 i responsabili del centro hanno ricevuto 99 contatti e hanno assistito 45 persone, tutte donne. Dal 2012 al 2013 è stato registrato un incremento del 265per cento con 95 assistiti di cui 77 donne, 17 uomini e 1 minore. La vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Maria Teresa Letta, ha spiegato: «siamo nati come centro contro la violenza in genere e non di genere perché non sono solo le donne a esserne vittime ma anche gli uomini, gli anziani e i bambini‎».