GIULIANOVA, SABATO PARTE IL BICIBUS

SCUOLA. GIULIANOVA. Sabato 27 settembre a Giulianova presso la scuola elementare Don Milani di via Nievo si inaugura il Bicibus organizzato da Legambiente FIAB Giulianova. Cos’è il Bicibus? È un sistema di trasporto ecologico e a costo zero, formato da bambini che si recano a scuola in bici tutti assieme accompagnati da adulti. Funziona come un vero bus con percorsi, fermate e orari stabiliti. Sabato si inaugureranno le prime due linee a servizio della scuola elementare Don Milani, una linea sud con partenza dal lungomare Spalato e una linea nord da viale Orsini. Si tratta dell’unico bicibus nel centro-sud, mentre risulta diffuso da tempo in nord Europa e anche in alcune città del nord Italia. I bambini così fanno movimento, socializzano, vanno a scuola felici e iniziano le lezioni più svegli, con benefici sul rendimento scolastico.