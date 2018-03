SAN DEMETRIO, RIAPRE IL TEATRO ‘NOBEL PER LA PACE’

CULTURA. SAN DEMETRIO. Sabato 27 settembre a partire dalle 16,30 l’Associazione Culturale Arti e Spettacolo diretta da Giancarlo Gentilucci riaprirà a San Demetrio la propria sede operativa, il Teatro Nobelperlapace.

La struttura, inaugurata il 9 luglio 2009 alla presenza dei premi Nobel per la Pace Betty Williams e Josè Somavia e degli attori George Clooney e Bill Murrey, in soli quattro mesi è stata smontata, spostata, ricostruita e ampliata, grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo (Avviso Pubblico Spazio Giovani) e al sostegno di alcuni sponsor privati. Il pomeriggio di apertura vedrà alternarsi sul palcoscenico del teatro singoli artisti e gruppi: Enzo Ciccone, Make A Difference, Silvio Salvatore, The Riff, Giorgio Carosone, Sara Zollini, Tony Turco E La Compagnia Teatrale 7 Ville. Una “festa in arte” intergenerazionale per brindare alla riapertura alla comunità di uno spazio destinato alla socialità, allo spettacolo e alla cultura.



In 5 anni nel Teatro Nobelperlapace sono state realizzate 8 stagioni teatrali con 70 spettacoli, sono stati realizzati eventi musicali e proiezioni cinematografiche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni, sono transitati circa 8000 spettatori, sono stati realizzati seminari per professionisti, sono stati realizzati corsi in diverse discipline artistiche, che hanno visto coinvolti circa 500 ragazzi, è stato fondato un giornalino redatto da adolescenti di 13/14 anni, “ZERONOVE” che è giunto alla pubblicazione del numero 35, grazie alla collaborazione con il Presidio Regionale di Libera, sono stati prodotti 6 spettacoli, distribuiti sul territorio nazionale, di cui uno ha debuttato nel 2012 a Kassel, in Germania per Documenta 13.