GIORNATA ECO-SPORTIVA A MOSCIANO SANT'ANGELO

MOSCIANO SANT'ANGELO. Il centro storico di Mosciano Sant’Angelo chiude al traffico e si fa “verde”. Domenica prossima, 28 settembre, a partire dalle ore 9 fino alle 13, prenderà il via la prima edizione della Giornata Eco-Sportiva, organizzata dagli assessorati all'Ambiente e allo Sport del Comune di Mosciano Sant’Angelo, in collaborazione con Jiulia Servizi e Diodoro Ecologia. Parteciperanno: Mosciano Calcio, Olimpia Mosciano, Energy Club, Circolo Tennis, Enia Club, Cia, Marà, Agesci, Agena, Italia Nostra, WWF, Cea, Sirio Mercedes.

In centro saranno create delle isole dentro cui si svolgeranno diverse attività. Auto e bici ecologiche gireranno per le vie, diverse discipline sportive (fitness, basket, calcio, karate, tennis) animeranno la domenica moscianese all’aria aperta dove energia ed ambiente saranno i due filoni su cui poggia l’evento “green”. I boyscout Agesci puliranno le fontane di Mosciano Sant’Angelo riportandole al loro originario splendore. L’iniziativa pensata dall’amministrazione Galiffi è curata dagli assessori all’Ambiente, Luca Lattanzi, e allo Sport, Federica Ricci e sono a costo zero per l’ente. “Si tratta di una bella iniziativa, la prima del governo Galiffi, dove sport e ambiente convivono regalando una mezza giornata senza traffico e, dunque senza emissioni nell’atmosfera nel perimetro individuato in centro cittadino – dicono Lattanzi e Ricci. Il coinvolgimento, poi, delle associazioni e di altri partners testimoniano la condivisioni di un progetto eco.