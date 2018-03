A TORNIMPARTE IN MOUNTAIN BIKE, RITORNA LA RAMPIRAIO

SPORT. TORNIMPARTE. La Rampiraio è giunta alla quarta edizione. Per l’evento di domenica 28 settembre, la parte organizzativa è affidata all’Asd Arrampichino, presieduto da Pasqualino Catena. Il percorso si snoda nel territorio del Comune di Tornimparte con partenza e arrivo nella frazione di Villagrande: la gara regina si sviluppa sui 30 chilometri (circuito di 15 chilometri da ripetere 2 volte) con un dislivello di 1100 metri e dove si toccano i 1000 metri di altitudine mentre esordienti e allievi potranno gareggiare su una versione ridotta dell’anello a 8 chilometri. Dalle ore 8:15 alle ore 9:45 ritrovo presso la sede della proloco via il Corso 180 di Villagrande di Tornimparte per ritiro pettorale, chip per il cronometraggio (cauzione di 10 euro di cui 7 restituiti al momento della riconsegna dello stesso a fine gara), eventuale pagamento quota iscrizione e ritiro pacco gara (garantito ai primi 100 iscritti). Ore 10:00 partenza gara. Dalle ore 11:00 in poi arrivo dei partecipanti alla competizione. Ore 12:30 pasta party