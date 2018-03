PROSTITUTA RAPINATA DI 150 EURO DA FINTO CLIENTE A COLONNELLA

CRONACA. COLONNELLA. Una prostituta di 26 anni di origini romene ma domiciliata a Martinsicuro e' stata rapinata, la scorsa notte, da un italiano di circa 25 anni con la scusa di consumare un rapporto sessuale. I due si sono appartati dopo aver contrattato la prestazione sessuale, in contrada San Giovanni, a Colonnella. Ad un certo punto, il finto cliente ha tirato fuori un coltello facendosi consegnare l'incasso della serata di 150 euro. Poi se n'e' andato a bordo dell'utilitaria sulla quale era saliti, abbandonando la lucciola in aperta campagna. L'ha minacciata di sgozzarla se non gli avesse consegnato il denaro. La donna ha raccontato il fatto ai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo) che insieme ai colleghi della stazione di Colonnella hanno avviato le indagini.