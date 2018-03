A VACRI L’ESPOSIZIONE CINOFILA BULL FRIENDS

VACRI. Ritorna l’appuntamento con l’esposizione cinofila “Bull Friends”, domenica 28 settembre, a Vacri in provincia di Chieti. L’esposizione, a cui parteciperanno cani di tutte le razze ed anche senza pedigree, si ripete dopo il successo delle passate edizioni, e si terrà nell’area Fiera del Comune teatino. Inoltre, dalle ore 08.30 sarà possibile procedere con le iscrizioni.

La giornata si aprirà ufficialmente alle ore 11.30 con le attività dell’Unità Cinofili della Croce Rossa Italiana che si esibirà in dimostrazioni sul ruolo dei cani per la salvaguardia dei cittadini. Subito dopo si terrà l’esposizione con la valutazione finale del Campionato italiano organizzato dall’associazione ABI (American Bulldog Italia).

In un altro ring, inoltre, si terrà una gara aperta a cani di razza e non, separati per categoria, con diversi premi.

Infine, in uno spazio appositamente adibito, si terrà la gara speciale dedicata a tutti i cani da presa, nel corso della quale verranno premiati il miglior cane da guardia ed il miglior cane da difesa.