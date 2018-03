STUDENTE TERAMANO TRAVOLTO ED UCCISO DA TRENO IN TOSCANA

RAPOLANO TERME (SIENA). E' teramano lo studente universitario di 24 anni che, stamani, ha perso la vita travolto da un treno lungo la linea ferroviaria Siena-Chiusi, nel comune di Rapolano terme (Siena). Non si esclude l'ipotesi del suicidio su cui stanno lavorando carabinieri e polizia locali. L'incidente e' avvenuto poche centinaia di metri dalla stazione di Rapolano Terme da dove il treno era ripartito in direzione di Siena. Il macchinista non si sarebbe accorto della presenza del giovane sulla strada ferrata. La linea ferroviaria e' rimasta chiusa per circa due ore prima di essere riaperta.