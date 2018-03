CENTRI RICERCA REGIONALE: GIUNTA APPROVA FINANZIAMENTO DA 520.000

ABRUZZO. Un finanziamento parziale pari a 520 mila euro in favore della ricerca. A tanto ammonta la somma che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Dino Pepe, mette a disposizione dei programmi presentati dai centri di ricerca regionali: Consorzio per le Tecniche Irrigue (Cotir), Consorzio Ricerche Applicate alla Biotecnologia (Crab) e Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (Crivea). In particolare, al Cotir andranno 287 mila euro, al Crab 218 mila e al Crivea un finanziamento pari a 15 mila euro.

Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale specifica che l'importo totale delle spese di previsione per i programmi annuali dei tre centri di ricerca, è pari a 2 milioni e 868 mila euro e che il finanziamento parziale è stato approvato al fine di consentire agli stessi il completamento delle linee di ricerca, nonché di portare a termine i programmi di sperimentazione e di innovazione avviati.