VALORIZZAZIONE VINO D’ABRUZZO, 1,1 MLN AL CONSORZIO DI TUTELA

VINO. ABRUZZO. Il servizio Politiche Agricole e Sviluppo rurale ha dato il via libera al contributo di 1,1 milioni di euro al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, per la realizzazione del progetto ‘piano di comunicazione finalizzato alla valorizzazione dei vini d’Abruzzo’. Il consorzio è il capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese con sede ad Ortona. La Regione ha dunque riconosciuto le spese effettuate per la valorizzazione del marchio dei vini abruzzesi. Spese accertate per 1,6 milioni di euro e un contributo del 70% pari a 1,1 milioni di euro. Il consorzio ha speso 308.550 euro per azioni di informazione, 849 mila euro per azioni di promozione, 458 mila euro per azioni promo pubblicitarie, 48.469 euro per spese generali.