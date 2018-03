PESCARA. MERCATINI DI NATALE DAL 1 DICEMBRE

PESCARA. Il Comune ha varato il piano per le feste natalizie che autorizza i mercatini di Natale a partire dal 1° Dicembre e fino al 6 gennaio prossimo sia nell’area di risulta che nella zona dello Stadio Cornacchia.E’ stato scelto di dare una maggiore durata in modo da «movimentare di più anche nelle ore serali queste due aree della città, i mercatini avranno luogo dalle ore 9,30 alle ore 21: il primo nell’area antistante la stazione centrale, l’altro nell’area antistante i campi da tennis tra via Pepe e via Elettra», spiegano dalla giunta. Nei prossimi giorni verrà predisposto il bando per scegliere la migliore proposta.