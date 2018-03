NASCE L’AIPE, ASSOCIAZIONE DI INDUSTRIE DEL SETTORE MECCANICO DELLA CALDERIA

ROMA. Per poter affrontare con modernità e prontezza le sfide dell’era globale, le aziende Air Com, Atb Riva Calzoni, Brembana & Rolle, Ccm, Ceccarelli Industrie Tubi e Impianti C.I.T.I., Villa & Bonaldi, Walter Tosto ed Ettore Zanon, operanti nel settore meccanico della caldareria, hanno fondato a Roma l’Associazione Italiana Pressure Equipment (AIPE), eleggendo come Presidente Luca Tosto, Managing Director della Walter Tosto SpA. Questa nuova realtà senza scopo di lucro, basata sulla ricerca e sulla collaborazione con istituti e università nazionali e internazionali, permetterà ai produttori di apparecchi in pressione di poter conquistare i mercati mondiali con prodotti altamente innovativi senza dover delocalizzare.

Scopo principale di AIPE è quello di promuovere l’incontro tra industria, università e istituti professionali per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico ed economico degli Associati, attraverso la partecipazione attiva degli studenti a stage in azienda per completare la formazione con un’esperienza pratica sul campo che li metta nelle condizioni, al termine degli studi, di essere immediatamente operativi nel mondo del lavoro. AIPE promuove inoltre l’organizzazione di incontri, eventi e attività formative secondo un’ottica basata sulla condivisione di risorse ed informazioni, sia in ambito nazionale che a livello mondiale, al fine di portare sul mercato internazionale nuovi prodotti.