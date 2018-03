RITROVATI I TRE RAGAZZI DISPERSI SUL MONTE VELINO

CRONACA. AVEZZANO. Stanno bene e stanno tentando di rientrare con le loro gambe i tre ragazzi romani che erano stati dati per dispersi ieri sera sul Monte Velino. L'allarme era stato dai genitori dei 3, la cui età va dai 18 ai 19 anni, dopo che non avevano dato più notizie, non erano raggiungibili e non erano rientrati a casa. I soccorsi stamani li hanno individuati in una zona scoscesa dopo aver passato la notte all'addiaccio: i giovani si sono messi in contatto coi cellulari per tranquillizzarli. I vigili del fuoco di Avezzano sono all'opera per capire se i 3 sono in grado di arrivare a valle da soli o se hanno bisogno di un elicottero per raggiungere i soccorsi.