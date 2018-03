AMIANTO, IL 27 SETTEMBRE CONFERENZA A VASTO

AMIANTO. VASTO. Si terrà a Vasto la prima “Conferenza regionale amianto”. L'incontro di sabato 27 settembre si terrà al Cinema Teatro Politeama Ruzzi e sarà presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Ona Onlus. A moderare sarà presente la giornalista Valentina Renzopaoli. Alle 10.00, Luciano Mutti (professore di ricerca sul cancro e oncologia della Salford University di Manchester) parlerà dell'aumento dei casi di mesotelioma e altre patologie correlate all'amianto. Alle ore 10.30, il professor Giancarlo Ugazio (Scuola Medica dell’Università di Torino) discuterà del metodo diagnostico non invasivo e dei trattamenti di depurazione con sostanze naturali per le patologie da esposizione ad amianto. Alle 11.15 Michele Rucco (Segretario Generale ONA) descriverà il ruolo e le attività dell'ONA. Alle ore 11.30, l'architetto Giampiero Cardillo spiegherà come sia fattibile trasformare il problema dell'amianto in una risorsa per il territorio. A mezzogiorno la professoressa Lory Santarelli (dipartimento di scienze molecolari e cliniche Università Politecnica della Marche) con un intervento sulla ricerca medica nelle patologie absesto correlate.

Alle ore 12.25 il consigliere regionale Pietro Smargiassi (M5S) con un contributo sulla situazione amianto in Abruzzo. Alle ore 12.50 si terrà la proiezione del documentario “H2A. L'acquedotto in amianto”, di Giuliano Bugani e Daniele Marzeddu. Dopo la pausa pranzo, la conferenza riprenderà alle ore 15.30 con Franco Aldo Cucinieri dell'Agenzia di ricerca e sviluppo ENEA, sullo sportello tecnico per i cittadini che desiderano informarsi sulle attività dell'ONA. Alle 15.50 Gianluca Castaldi, portavoce vastese in Senato del M5S, analizzerà il tema dell'amianto in Abruzzo dal punto di vista della sua attività parlamentare. Alle 16.15 il dott. Maurizio Ascione (Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano) illustrerà i metodi di repressione del crimine ambientale e dei reati legati all'amianto.

