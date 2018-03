PESCARA, RIATTIVATO SERVIZIO DI “COUNSELING” PER CHI CERCA LAVORO

LAVORO. PESCARA. Dal mese di ottobre, dopo la pausa estiva, riprende il servizio gratuito di Counseling rivolto a persone in cerca di occupazione. Si tratta di un’attività professionale il cui obiettivo è il miglioramento della qualità della vita del “cliente”, offrendo a quest’ultimo uno spazio di ascolto e di riflessione. Il servizio ha come scopo principale quello di rafforzare nell’utente la motivazione alla ricerca di un lavoro, aiutandolo ad individuare i suoi punti di forza e supportandolo nell’elaborazione di una strategia personale per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il tutto si svolge attraverso uno o più incontri con “Counselor” professionisti aderenti alle tre associazioni convenzionate, si svolgono in Comune, è a costo zero per l’utenza, ma da fissare su prenotazione. Il numero degli incontri sarà stabilito dal Counselor dopo il colloquio conoscitivo e in base alla strategia che prenderà vita dal contatto con l’utente per portare a buon fine la sua ricerca. Per la prenotazione del servizio è possibile inviare una mail a urp@comune.pescara.it , indicando nome, cognome e recapito telefonico o contattare lo 085/4283391 dal lunedì al venerdì. --