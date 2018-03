POLITICHE EUROPEE: QUARTA COMMISSIONE APPROVA RISOLUZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

ABRUZZO. RIFIUTI. La Quarta Commissione Politiche europee, presieduta da Luciano Monticelli, ha approvato la risoluzione, finalizzata alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo in materia di rifiuti. Nella risoluzione la Quarta Commissione, pur condividendo gli obiettivi della proposta europea, osserva alcuni punti: la necessità di introdurre obiettivi vincolanti in tema di prevenzione dei rifiuti, nonché di motivare meglio i nuovi obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti e di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica. Infine solleva alcuni dubbi in merito all’obiettivo non vincolante di eliminazione pressoché totale dello smaltimento in discarica entro il 2030. Nel 2013, la Regione Abruzzo ha approvato la nuova governance del settore, con la delimitazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e la costituzione di una Autorità per la gestione integrata dei rifiuti (AGIR), attualmente in fase di attuazione.