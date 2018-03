INFORTUNI LAVORO: SI RIBALTA CON LIVELLATRICE, È GRAVE

TOSSICIA. R.L.L. imprenditore di 54 anni, e' in prognosi riservata all'ospedale di Teramo per essere finito fuori strada con la macchina livellatrice, durante i lavori in un cantiere stradale. L'imprenditore, per causa in corso di accertamento, era uscito dal magazzino con il pesante ed ingombrante mezzo d'opera quando e' finito in una scarpata ribaltandosi. Subito soccorso, l'imprenditore e' stato trasportato a Teramo. E' grave. L'infortunio sul lavoro e' avvenuto in localita' Canale a Tossicia (Teramo). La macchina livellante ha una velocita' ridotta ed e' incredibile pensare che possa uscire di strada. Sul posto anche la medicina del lavoro della Asl.