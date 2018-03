SILVI, DISPENSARIO FARMACEUTICO NEL BORGO ANTICO

SILVI. Silvi, l'amministrazione Comignani ratifica con delibera Num.93 l'inizio lavori per l'istituzione del Dispensario Farmaceutico Comunale a Silvi Paese. Si conclude un percorso iniziato nel 2010 a seguito di oggettive difficoltà dei cittadini ad usufruire tale servizio primario.

Attualmente il borgo antico di Silvi è composto da 1241 abitanti, di cui ben 312 ultra sessantacinquenni, pari al 25% della popolazione, a fronte del 20% della media nazionale, inoltre la mancanza di tale sede costringe i residenti del posto, zona Silvi Paese, C.da Vallescura fino a Piane Maglierici, a continui spostamenti per raggiungere le altre farmacie limitrofe.

Per venire incontro a questi disagi e valutato la possibilità di nuove sedi dal piano organico farmaceutico territoriale, il Comune di Silvi ha dato determina alla Regione Abruzzo di procedere all'istituzione del Dispensario farmaceutico che sorgerà presso l'ex delegazione comunale in Corso Umberto.