RUBAVANO IN ABITAZIONI ED AUTO, DUE ARRESTI NELLA MARSICA

SAN BENEDETTO DEI MARSI. I carabinieri, hanno arrestato con l'accusa di furto, E.G.T., 27enne e L.M. 25enne, entrambi residenti a San Benedetto dei Marsi. Questa mattina i militari dell'Arma, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare per i due stranieri, gia' individuati sin dal mese di luglio quali autori dei numerosi e ripetuti furti in abitazione e su autovettura che hanno flagellato la cittadina marsicana dal mese di giugno, destando allarmismo e percezione di insicurezza. Le indagini hanno permesso di arrivare all'identificazione dei due e di raccogliere nei loro confronti numerose fonti di prova, che hanno indotto la Procura della Repubblica di Avezzano prima e lo stesso Gip del Tribunale poi a firmare le due ordinanze. Su disposizione dell'Autorita' Giudiziaria, per E.G.T. si sono aperte le porte del carcere, mentre L.M. e' stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.