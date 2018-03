SVERSAMENTO OLIO DA MEZZO ATTIVA A PESCARA

PESCARA. Sversamento d'olio da un mezzo dell'Attiva questa mattina dopo le 7.30 a Pescara in viale Bovio dove si è formata una enorme macchia oleosa di oltre tre chilometri. Per il pericolo per le auto in transito, proprio nell'ora di punta, gli agenti della polizia municipale arrivati con diverse pattuglie, hanno deviato il traffico per permettere la messa in sicurezza e la pulizia del manto stradale. Diversi i disagi al traffico. «Abbiamo impiegato - ha spiegato il comandante della Polizia Municipale di Pescara, colonnello Carlo Maggitti - tutti gli agenti a disposizione per far fronte al pericolo per gli automobilisti. Proprio per far fronte a questa emergenza, poi rientrata, non abbiamo potuto garantire questa mattina, come negli altri giorni il regolare servizio dinanzi le scuole cittadine».