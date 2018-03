ORSOGNA SENZA ACQUA: «INTERRUZIONE NON ANNUNCIATA»

ORSOGNA. Da questa mattina l'acqua non arriva più nelle abitazioni, nei locali pubblici e nelle aziende di Orsogna (Chieti). L'interruzione del servizio idrico non era stata annunciata al Comune né agli utenti. Il Sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, ha inviato una nota urgente al Presidente della Sasi Spa, Domenico Scutti, segnalando «con estremo disappunto» il disservizio.

«Il sottoscritto - scrive Montepara nella lettera - è venuto a conoscenza di questa situazione dai cittadini che sono venuti a lamentarsi chiedendo spiegazioni. E’ inaudito che si interrompa un servizio pubblico di primaria importanza senza che il Sindaco ne sia a conoscenza. Protesto per quanto accaduto, diffidando la Sasi Spa dall’interrompere il servizio pubblico nel prossimo futuro».