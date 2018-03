L’AQUILA. LADRI DI POMODORI DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

L’AQUILA. I Carabinieri di L’Aquila hanno denunciato in stato di libertà un 36enne aquilano ed un 37enne di nazionalità albanese, entrambi residenti in città, per furto aggravato in concorso. In particolare, i militari si sono insospettiti alla vista di un’autovettura ferma nei pressi di un fondo agricolo ubicato nella frazione di Bazzano. I sospetti sono risultati fondati poiché di lì a poco hanno notato due soggetti uscire dal terreno con due grossi sacchi che, dall’immediato controllo effettuato, sono risultati pieni di pomodori appena raccolti. Alla vista dei carabinieri non hanno potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità e sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito. La refurtiva, invece, interamente recuperata, è stata riconsegnata all’avente diritto.