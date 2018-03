SABATO NOTTE BIANCA A CHIETI CON I REGINA

CHIETI. Oggi, sabato 20 settembre 2014, nell’ambito del Cartello di Eventi Scalini, dalle ore 17.00 fino alle ore 24.00, Chieti Scalo si prepara alla Notte Bianca.

Si inizierà alle 17.00 con l’evento “Sport in Piazza” a cura del CONI (Pallavolo, Pattinaggio, Atletica, Ginnastica, Pallacanestro, Judo, Arti Marziali, Danza Sportiva, Karate, Wushu Kung-Fu, Taekwondo, Tiro con l’Arco), si proseguirà alle ore 20.30, presso il Mercato coperto di Via Ortona, con una serata dedicata alla *Boxe – 5° Trofeo Eventi Scalini - che vedrà impegnati atleti regionali di altissimo livello, si concluderà con le esibizioni di cinque band, tutte rigorosamente abruzzesi, dislocate nei punti strategici dello Scalo. I Kom (cover Vasco Rossi) e Progetto Liga (cover Ligabue) in via De Virgilis, i Terzacorsia (cover Pink Floyd) e Giulia D’Orazio & Simone Flammini in via Scaravoglia, mentre gli Stadium (cover Stadio) si esibiranno all’incrocio tra via Scaraviglia, via De Virgilis e via Colonnetta.

Momento clou dell’iniziativa: il concerto dei Regina Queen Tribute, la prima tribute band italiana dei Queen. In seguito al successo del tour estivo 2014 i Regina tornano a sorprendere il pubblico di Chieti Scalo con il live previsto a Piazzale Marconi alle 24.00. Diego Regina alla voce, supportato da Daniele Fasciani, e accompagnato da Diego Chiacchierini alla batteria, Alessandro Ascolani alla chitarra e Lorenzo Colucci al basso, ripercorreranno i più grandi successi del gruppo rock britannico estratti dai loro live più famosi