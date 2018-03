AVEZZANO. PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA: PRONTA DIFFIDA AL CAM

AVEZZANO. Lunedì 22 settembre alle ore 21 presso l’auditorium “E Fermi” a Celano, assemblea pubblica organizzata dal Comitato “A tutela di Celano- Acqua nostra” per illustrare ai cittadini l’iniziativa che si sta intraprendendo attraverso gli avvocati per obbligare il Cam a togliere dalle bollette e restituire agli utenti ciò che hanno riscosso per il servizio depurazione che l’Ente gestionale non fa o fa male.

«All’iniziativa- dichiara Gianvincenzo Sforza, fondatore del sodalizio- possono partecipare sia i celanesi che i marsicani che hanno pagato o che ancora non pagano le bollette. I nostri avvocati, nella riunione del 22 a Celano, presenteranno l’azione che intendono portare avanti; iniziativa che tende a far togliere dalle bollette future la voce depurazione e far restituire ai cittadini utenti le somme che il Cam ha riscosso per questo servizio, indebitamente, negli ultimi cinque anni».