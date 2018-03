PORTA VIA DA CARICHIETI 6.000 EURO SENZA ARMI

PESCARA. Rapina alla Carichieti, in via Gobetti, a Pescara. In tarda mattinata si e' presentato un 35enne, con barba incolta e il volto parzialmente coperto da un cappello con visiera, pare non armato, italiano. Ha chiesto a una dipendente di avere i soldi in cassa e le ha fornito un sacchetto per inserire le banconote, assicurandole che non aveva intenzione di farle del male e di volere solo i soldi. Ha ottenuto 6.000 euro e si e' allontanato a piedi su via Gobetti. Indagini in corso da parte della polizia che lo sa cercando.