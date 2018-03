MOSCIANO, TORNA LA SAGRA DELL’UVA TRA VINO E STREET FOOD

EVENTI. MOSCIANO SANT’ANGELO. Torna la Sagra dell’Uva di Mosciano S.Angelo, giunta quest’anno alla 56a Edizione. L’appuntamento è in programma per sabato 20 settembre edomenica 21 settembre. Assieme ai carri sfileranno anche gruppi in costume che si cimenteranno in balli e canti del più puro folklore abruzzese. Non mancheranno poi, domenica pomeriggio, i tradizionali giochi popolari, come, ad esempio, la corsa con la conca, la gara della pigiatura e la corsa delle ranocchie. Sempre per domenica è prevista l’ esibizione del gruppo “Baron’s Band”.Novità dell’evento l’ iniziativa “Street Food ” e l’ apertura di Villa Don Tommaso (parte nord di P.zza IV Novembre- di fronte al Palazzo Civico), dove si potranno degustare vini di alta qualità, ascoltare musiche dal vivo con il “Trio Fanfulla” e deliziare il palato attraverso un tipo di cucina, pur’essa ispirata al frutto della vite. L’iniziativa culinaria é denominata, non a caso, “Il Vino nel Bicchiere e nel Piatto”… Street Food è stata resa possibile, invece, grazie alla collaborazione di una decina di ambulanti di settore, i quali nel cuore del Centro Storico con appositi tavoli e panche, saranno a disposizione di chi vorrà riscoprire il “cibo di strada”; mentre, a Villa Don Tommaso, messa gentilmente a disposizione dalla famiglia Sabatini-Sciarroni, verrà ripetuto l’esperimento già fatto lo scorso 31 agosto, quando, per la prima volta, dopo decenni, l’annesso parco è stato aperto al pubblico per degustazioni di vini di qualità ed ascolto di musiche barocche, accompagnate dal flauto.