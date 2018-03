VALORIZZAZIONE TURISTICA, MANOPPELLO PENSA AL CAMMINO DEL VOLTO SANTO

LA PROPOSTA. MANOPPELLO. L’Amministrazione Comunale di Manoppello (PE), in collaborazione con l'associazione CISC Abruzzo, terrà sabato 20 settembre alle ore 17:30, presso il Centro di Accoglienza in Corso Santarelli, un Incontro Pubblico con la cittadinanza, i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti Ecclesiastici, per condividere i contenuti della proposta progettuale denominata “Cammino del Volto Santo”. Relazioneranno Emanuele De Luca ideatore, coordinatore del progetto “Il Cammino del Volto Santo” e Consigliere delegato al Turismo, Politiche Giovanili e Finanziamenti Europei e Elisabetta Fusilli - Rappresentante di ANCI Abruzzo. Interverranno, fra gli altri, Don Emiliano Straccini - Direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo e del Tempo Libero e il dr. Enzo Giammarino - Coordinatore tecnico di Culto e Cultura in Abruzzo.

Il progetto “Cammino del Volto Santo” è finalizzato a incrementare la capacità attrattiva turistica del territorio, coordinando e strutturando attorno al tema centrale della spiritualità una serie di esperienze e iniziative che diventino occasioni di richiamo per pellegrini e viaggiatori, incidendo efficacemente sulla realtà culturale, economica e occupazionale locale.