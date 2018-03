ABRUZZO, ANAS: ASSEGNATO L’APPALTO DA 4,6 MLNPER STATALE 5

L’AQUILA. L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l’esito della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di realizzazione delle opere di protezione nel tratto compreso tra il km 160,900 e il km 167,800 della strada statale 5 “Via Tiburtina Valeria”, Stralcio Fase 2, tra il bivio per Molina Aterno e Raiano, in provincia di L’Aquila.

L’appalto prevede un investimento complessivo di 4 milioni e 600mila euro circa e il finanziamento è ricompreso nel piano sisma Abruzzo. I lavori sono stati assegnati all’Associazione temporanea di Imprese Tenaglia Srl – Fossaceca Srl, con sede della capogruppo a Casoli, in provincia di Chieti.

Il termine stabilito per l’esecuzione di questo secondo stralcio dei lavori è di 480 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, mentre il primo stralcio è già in corso di esecuzione.