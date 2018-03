SI STACCA INTONACO DA SOFFITTO RISTORANTE, FERITO TITOLARE

MANOPPELLO. Si stacca parte dell'intonaco del solaio nel ristorante "Don Chisciotte" a Manoppello e il titolare rimane ferito. L'uomo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Popoli con ferite alla testa e al braccio, ma non è in gravi condizioni. Nel locale sono arrivati i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del fuoco che hanno avviato i rilievi per verificare l'agibilità del locale e le eventuali cause dell'accaduto.