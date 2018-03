MARTINSICURO. Un 19enne di Martinsicuro (Teramo) e' stato investito da un'auto, oggi intorno a mezzogiorno, in via Colombo a Martinsicuro. Ha riportato un politrauma per cui e' stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Le sue condizioni sono preoccupanti. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Martinsicuro.