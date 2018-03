L’AQUILA. RICOSTRUZIONE SCUOLE. CHIESTO CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

L’AQUILA. Un Consiglio comunale straordinario per fare il punto della situazione e rilevare le criticità e le problematiche legate alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. Questa la richiesta formalizzata al presidente Carlo Benedetti dai consiglieri Tonino De Paolis (Pd) e Antonio Nardantonio (Socialisti riformisti). La decisione, come si legge nell’istanza, è maturata a seguito della partecipazione “all’assemblea, indetta da alcune associazioni di genitori e insegnanti e da actionAid, svoltasi nel circolo Rodari”. «Abbiamo le raccolto le richieste dell’assemblea, – scrivono i due consiglieri – tutti seriamente preoccupati, noi compresi, dello stato di fatto in cui si trova la ricostruzione dell’edilizia scolastica, un settore da tutti indicato come strategico e prioritario per la rinascita della nostra comunità. Dimostriamo un profondo ritardo, una mancanza di programmazione e uno scollamento tra i vari uffici preposti che, ad oggi, ha prodotto questi risultati. Intanto i nostri ragazzi soffrono per mancanza di plessi scolastici adeguati, al pari degli insegnanti, costretti a lavorare in ambienti spesso inadeguati e provvisori».