INCIDENTI STRADALI: SCOOTER CONTRO AUTO, MUORE OPERAIO A SULMONA

SULMONA. Incidente stradale mortale a Sulmona. In uno scontro tra uno scooter e un'auto e' morto sul colpo un 47enne del posto, Alfredo Tiriticco, operaio della Magneti Marelli che si trovava sul ciclomotore. La dinamica dell'incidente, sulla quale indagano polizia e carabinieri, non e' ancora chiara. Un giovane che si trovava sul posto, all'incrocio tra via Montesanto e via Giammarco, ha tentato inutilmente di rianimare l'uomo in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.