ACQUA: INTERRUZIONE EROGAZIONE DOMANI IN ALCUNE VIE DI CHIETI

CHIETI. Al fine di consentire lavori all'impiantistica elettrica dei serbatoi comunali della Civitella, domani dalle 9 alle 12.00 verra' sospesa l'erogazione idrica in alcune zone di Chieti. Lo rende noto l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Mario Colantonio. In particolare, il provvedimento interessera' Via Ravizza, Porta Napoli, Via Arcivescovado, Via Vezio Marcello, Piazza Vittorio Emanuele, Via Vito Colonna, Via Herio, Via Baroncini, Via Madonna degli Angeli e traverse.