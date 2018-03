M5S FRANCAVILLA, ANNAGRAZIA MATARRELLI E’ LA NUOVA PORTAVOCE

POLITICA. FRANCAVILLA AL MARE. Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Francavilla al Mare, ha provveduto al rinnovo delle cariche ed ha designato, come portavoce per il prossimo semestre, l'attivista Annagrazia Matarrelli, confermando, nel ruolo di coordinatore, Luciano Marziliano e nominando Emilio Rapino, addetto alle relazioni con la stampa. Il M5S, inoltre, bocciano il recente rimpasto della giunta Luciani e chiedono al sindaco «urgenti e consistenti lavori di ristrutturazione per le scuole cittadine». Con il programma delle opere pubbliche per il triennio 2014 - 2015 e 2016, ratificato in Consiglio Comunale l’11 giugno 2014, l'Ente ha previsto uno stanziamento di un milione di euro da rinvenire attraverso la contrazione di un mutuo. «Speriamo che l’amministrazione si adoperi nel reperire il predetto importo, da destinare, con la massima urgenza, agli interventi su tutto il patrimonio edilizio scolastico, graduando l’erogazione delle somme in ragione della consistenza ed urgenza degli interventi necessari a rendere gli edifici totalmente idonei all'uso cui sono destinati».