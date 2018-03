ROMPE BRACCIALETTO ELETTRONICO, EVADE E RIENTRA A CASA, ARRESTATO

PESCARA. Ha danneggiato il braccialetto elettronico, lo ha lasciato a casa ed e' uscito evadendo dai domiciliari ma la polizia lo ha rintracciato e arrestato. L'evaso e' F.S., 25 anni, tunisino, il cui allontanamento da casa e' stato segnalato alle forze dell'ordine dai carabinieri, che controllavano il braccialetto dello straniero e dopo la fuga hanno subito diramato l'allarme per la ricerca del 25enne. E' stato rintracciato successivamente dagli agenti in casa dove e' rientrato attraverso una finestra ed e' stato condotto in carcere.