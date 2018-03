LADRI RUBANO I SOLDI DELLA SPOSA, MATRIMONIO A RISCHIO

SULMONA. Il matrimonio è in programma per domenica prossima, ma ora rischia di saltare per colpa dei ladri che hanno ripulito la cassaforte della futura sposa: è accaduto ieri pomeriggio a Sulmona dove due persone sono riuscite a entrare in una casa di via Pola e a rubare tutti i soldi e l'oro, circa 25 mila euro che la madre aveva appena ritirato da un istituto di credito per sostenere le spese del matrimonio. Oltre al denaro i ladri hanno rubato anche monili in oro, ma soprattutto le fedi che gli sposi dovevano scambiarsi nel corso della cerimonia nuziale che ora rischia di essere rinviata. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.