TRE ASINI FUGGONO DAL RECINTO E GIRANO PER SULMONA

SULMONA. Hanno aspettato che in piazza non vi fosse nessuno e di prima mattina hanno aperto il recinto e sono andati in giro per il centro storico di Sulmona: protagonisti della vicenda 'Carmela', 'Gina' e 'Teresa', i tre asini che in questi giorni stazionano a piazza Garibaldi in occasione della manifestazione "PerLa Majella", organizzata dal Parco nazionale della Maiella. Erano le sei di domenica mattina quando i tre somari hanno deciso di farsi una passeggiata lungo le strade della città: alcuni passanti vedendoli in libertà e temendo che potessero fare danni, hanno avvisato subito la polizia. Immediatamente è iniziata la caccia all'asino: i tre somari però hanno trovato rifugio nell'orto di un sulmonese, il quale dopo averli tranquillizzati li ha riconsegnati all'associazione che li aveva portati in piazza per la manifestazione.