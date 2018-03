CHIETI. NASCONDE EROINA NELLE MUTANDE E FINISCE ARRESTATO.

CHIETI. Un cittadino albanese, di 32 anni, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Chieti per detenzione di stupefacenti. L'uomo è stato sottoposto a un controllo mentre si trovava a bordo di un'auto presso un distributore di carburante a Francavilla al Mare, mentre era fermo in attesa con tutta probabilità di incontrarsi con qualcuno. Alla luce del suo atteggiamento e del fatto che l'auto era intestata a un suo connazionale, residente in un'altra provincia, con precedenti per spaccio di stupefacenti, l' albanese, che pure ha diversi precedenti, è stato perquisito: addosso, nascosti nelle parti intime, nascondeva due involucri contenenti 20 grammi di eroina tipo brown sugar. Il 32enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Chieti e verrà processato per direttissima.