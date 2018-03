MONTESILVANO. I VIGILANTI AMBIENTALI SCENDONO IN CAMPO

MONTESILVANO. 9 volontari che perlustreranno il territorio per accertare ed eventualmente sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale relativo alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta. È stato presentato ieri, dall’assessore all’igiene urbana Paolo Cilli, dalla Comandante dei Vigili Urbani di Montesilvano Antonella Marsiglia e dal dirigente ai Lavori Pubblici, Gianfranco Niccolò, il progetto dei “Vigilanti ambientali”. Sei dipendenti della Tradeco e tre dipendenti comunali, dopo aver seguito un corso di formazione per un totale di 22 ore, ed aver superato l’esame conclusivo, durante le ore di servizio, potranno perlustrare il territorio per accertare il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini di Montesilvano.

I nove vigilanti, dotati di giubbotto e tesserino, così da essere riconoscibili, dunque, controlleranno il territorio, comminando sanzioni in caso di conferimento del rifiuto differenziato nell’indifferenziato, il deposito del rifiuto fuori dai cassonetti, o ancora l’utilizzo di sacchetti non autorizzati ed il conferimento fuori orario. Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani indifferenziati e l’organico, infatti, essi dovranno essere conferiti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella zona vestina e collinare e martedì, giovedì e domenica nella zona costiera e nell’area pedecollinare. Nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 30 settembre dovranno essere rispettati gli orari dalle 20 alle 24, mentre dal 1 ottobre al 1 maggio dalle 18 alle 24.