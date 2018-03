SULMONA, MONGOLFIERA IN PIAZZA PER AMMIRARE LA VALLE PELIGNA

EVENTI. SULMONA. Con l’accensione della Farchia ha preso il via ieri sera “PerLa Majella”, l’evento promosso dal Parco nazionale della Majella. In tanti hanno partecipato alla cerimonia inaugurale nel centro storico di Sulmona. Per tre giorni fino a domenica 14 settembre il Parco si racconterà per il secondo anno consecutivo mettendo in vetrina le peculiarità dei 39 comuni attraverso storia, tradizione, natura, gastronomia



Il Parco in vetrina in un percorso che si snoda seguendo i riti, gli usi e costumi dei paesi, dislocati negli angoli più suggestivi del cuore storico di Sulmona. Passando attraverso stand gastronomici, punti di degustazione che raccontano le tipicità del Parco. In mostra lo sport, la natura, i mestieri di ieri e di oggi, le tipicità. E ancora botteghe di artigiani, mostre fotografiche, concerti, musica folkloristica, spettacoli e teatro. E’ la Montagna madre la protagonista con tutte le sue bellezze da scoprire. Da sabato 13 settembre fino a domenica 14 settembre, dalle 18 alle 23.30, sarà possibile salire gratuitamente sulla mongolfiera che sarà allestita in piazza Garibaldi, raggiungendo un'altezza di 20 metri, per ammirare in notturna la Valle Peligna dall’alto. Un affascinante e interessante viaggio nel mondo del Parco in mostra in città con tante sorprese.