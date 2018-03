TERAMO. LA DITTA ENTRUST SRL VINCE APPALTO DA 20MLN ALL’ATAC SPA

NOTARESCO. La Entrust Srl, società del gruppo Ettorre che ha fondatori, governance e sede operativa a Notaresco (TE), si è aggiudicata un appalto dell'Atac SpA (società del trasporto pubblico di Roma prima in Europa nel proprio settore in quanto a numero di dipendenti e km percorsi annualmente) per un importo di 20 milioni di euro e che prevede una struttura operativa già costituita di 130 unità lavoro, da dedicare ai servizi di pronto intervento e manovre degli autobus.

Il Gruppo Ettore, già operante nell'ambito della fornitura, della gestione e della manutenzione degli pneumatici, da un anno stava lavorando all'inserimento nella propria gamma di knowhow dei servizi di meccanica, carrozzeria ed elettronica.

Da tale progetto di global service è nata la Entrust, un'organizzazione in grado di offrire un completo servizio di manutenzione dell'autobus alle aziende di trasporto pubblico in Italia ma anche in Europa.