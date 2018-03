PONTE DI BISENTI: SCATTA L’ORDINANZA DI CHIUSURA DA LUNEDÌ

BISENTI. Iniziano i lavori per l’adeguamento sismico del Ponte di Bisenti, una struttura che si trova sulla provinciale 365 subito dopo l’abitato del Bisenti in direzione Castilenti. I fondi, circa 200 mila euro, sono stati stanziati dalla Protezione Civile e sono stati assegnati alla Provincia, proprietaria dell’opera, dalla Regione Abruzzo.

L’intervento prevede il recupero statico delle strutture preesistenti e il miglioramento delle porzioni strutturali risultate più deboli. Per consentire i lavori si rende necessaria l’interdizione al traffico che scatterà da lunedì 15 settembre come da ordinanza.