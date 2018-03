ABRUZZO-MOLISE: SALGONO A 25 I COMUNI ADERENTI AI BORGHI PIU’ BELLI

PACENTRO. Sono 25 i comuni di Abruzzo e Molise che ad oggi fanno parte dei Borghi più belli d’Italia.

Ieri si è tenuta la riunione presso il Castello di Pacentro che era propedeutica alla partecipazione dei venticinque Comuni ad Anci per Expo e ad Eataly, le manifestazioni che si svolgeranno, rispettivamente, a Chieti e Roma tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre.

«L’assemblea di Pacentro», ha detto Antonio Di Marco Presidente del Coordinamento , «abbiamo anche parlato dell’appuntamento che, a breve, ci porterà ad incontrare i Governatori delle nostre regioni ai quali chiederemo di approvare un provvedimento che valorizzi in termini economici le nostre realtà. Siamo convinti di essere vicini a raggiungere l’obiettivo prefissato, perché in questi anni abbiamo lavorato instancabilmente. D’altronde è doveroso da parte nostra ottenere risultati nel rispetto delle popolazioni che rappresentiamo».