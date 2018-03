SABATO 13 LE “CAMPIONISSIMISSIME” DELLO SPORT AL TEATRO MARRUCINO.

SPETTACOLO. CHIETI. Dopo il grande successo nazionale, Giancarlo Ormezzano porta in scena a Chieti (sabato 13 alle ore 21) la pièce diretta da Adriana Zamboni, che racconta le vite straordinarie di sei donne che hanno fatto la storia dello sport al femminile. Tre attrici, Marlene Pietropaoli, Valeria Francese e Chiara Pautasso, interpreteranno due podiste, quella dal sesso incerto, la velocista polacca Stella Walsh e quella dalle unghie lunghe, la sprinter statunitense Florence Griffith; due nuotatrici, quella che faceva la controfigura di Jane in Tarzan, Josephine McKim e Karen Muir, l’atleta sudafricana vittima dell’apartheid; la regina del pattinaggio, la norvegese bambina prodigio Sonia Henie diventata, poi stella di Hollywood e la mamma ateniese, che si travestì da uomo per poter vedere suo figlio in gara nei primi Giochi olimpici, nel 776 a.C