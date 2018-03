TOCCO DA CASAURIA: PRIMO GIORNO DI SCUOLA SENZA CARTA IGIENICA

TOCCO A CASAURIA. Ieri, 11 settembre, per molti alunni delle scuole d'Abruzzo è sono iniziate le lezioni del nuovo anno scolastico.

Così anche a Tocco da Casauria, dove, i bimbi delle primarie non hanno potuto usufruire della carta igienica nei bagni perché, banalmente, la scuola ne è sprovvista.

«Può sembrare un tema secondario, quasi da pettegolezzo di paese», spiega il gruppo consiliare “Primavera toccolana”, «ma per noi è solo la cifra della sciatteria di un'amministrazione tutta votata ad appalti e incarichi di dubbio valore, capace ogni volta di accampare scuse banali come la mancanza di soldi, dopo averne sperperati per anni in acqusti inutili, arredi, auto ecc... Al consigliere delegato Di Giulio consigliamo di dedicare alla scuola almeno la stessa attenzione che dedica all'organizzazione delle manifestazioni estive tanto utili, tra l'altro, alla promozione dei propri prodotti».