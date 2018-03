A L’AQUILA UN INCONTRO PER CONOSCERE LA SPONDILITE ANCHILOSANTE

L’AQUIL. Si terrà venerdì 12 settembre a L’Aquila, presso l’aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila in Via Nizza, lo SpA Day, l’incontro aperto al pubblico “Spondiloartrite e prevenzione. Esperti a confronto”. Lo SpA Day è un evento promosso da A.P.Ma.R., Associazione Persone con Malattie Reumatiche, per far conoscere al pubblico una malattia reumatica sempre più diffusa, la spondilite anchilosante.

«La spondilite anchilosante», spiega Roberto Giacomelli, Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell’ Università degli Studi dell’Aquila, «è una malattia reumatica che colpisce prevalentemente i siti di inserzione dei tendini, dei ligamenti e la capsula articolare. Ai primi sintomi sospetti è importante effettuare una risonanza magnetica delle articolazioni e della colonna vertebrale. Diagnosticare la malattia in fase precoce è importante per cominciare le terapie con i farmaci più appropriati che permettono di risolvere dolore, rigidità e che sono in grado di prevenire la deformità articolare».

L’incontro si terrà dalle 8,30 alle 12.00. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. e-mail info@meeting-planner.it