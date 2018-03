CHIETI. DA MINISTERO FONDI PER MANUTENZIONE PARCO LA CIVITELLA

CHIETI. Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha previsto, nel Piano di spesa approvato lo scorso mese di luglio, l'assegnazione di 90.000 euro, da ripartire nelle annualità 2015 e 2016, per lavori di manutenzione straordinaria del Parco archeologico nazionale "La Civitella" di Chieti. La notizia giunge dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio che ne ha avuto comunicazione dalla segreteria particolare del ministro Dario Franceschini. A quest'ultimo Di Primio aveva inviato una lettera il 19 agosto scorso per segnalare la situazione definita di "incuria totale" in cui versano le aree esterne del parco archeologico teatino, chiedendo un intervento urgente per sostenere anche economicamente l'attività del Parco così da consentire la manutenzione periodica ordinaria dell'area esterna. Lo stesso Di Primio, al riguardo, aveva emesso un'Ordinanza nei confronti della Soprintendenza ai beni archeologici dell'Abruzzo con sede in Chieti per la pulizia e la bonifica dell'area.